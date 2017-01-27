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Посадовця Житомирської ОДА заарештували за хабарництво

Посадовця Житомирської ОДА заарештували за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня УНН. Затриманого на хабарі 2500 доларів США посадовця Житомирської ОДА взято під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

У п’ятницю, 27 січня 2017 року, посадовцю, напередодні викритого під час одержання неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення грошової застави на суму майже 130 тис. грн.

Так, керівника одного з управлінь Житомирської обласної держадміністрації затримано під час одержання хабара на суму 2500 доларів США.

Наразі чиновник звільнений з посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України триває.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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