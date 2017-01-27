Чиновника Житомирской ОГА арестовали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января УНН. Задержанного на взятке 2500 долларов США чиновника Житомирской ОГА взяли под стражу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
В пятницу, 27 января 2017 года, должностному лицу, накануне уличенному во время получения неправомерной выгоды, избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения денежного залога на сумму почти 130 тыс. грн.
Так, руководитель одного из управлений Житомирской областной госадминистрации задержан во время получения взятки в размере 2500 долларов США.
Сейчас чиновник уволен с должности.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК Украины продолжается.
Справка: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.