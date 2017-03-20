Посадовця закарпатської митниці спіймали на систематичному хабарництві

Правоохоронці вчора, 19 березня, під час отримання неправомірної вигоди затримали державного інспектора відділу митного оформлення митного посту “Тиса” Закарпатської митниці ДФС України.

Зазначена службова особа розробила злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання від громадянина неправомірної вигоди за сприяння останньому в безперешкодному, без будь-яких необхідних документів, перетинанні автомобілями з іноземною реєстрацією державного кордону України. Свої послуги державний інспектор оцінював в сумі 500 доларів США в кожному випадку. Саме під час отримання неправомірної вигоди в cумі 500 доларів США за сприяння перетину кордону автомобілем з іноземною реєстрацією державного інспектора викрито, а отриману ним суму виявлено та вилучено.

Загалом митник вимагав та одержав за сприяння в перетині державного кордону України трьома автомобілями, неправомірну вигоду в розмірі 1 500 доларів США.

Митнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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