Чиновника закарпатской таможни поймали на систематическом взяточничестве

Правоохранители вчера, 19 марта, во время получения неправомерной выгоды задержали государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни ГФС Украины.

Это служебное лицо разработало преступную схему, направленную на вымогательство и получение от гражданина неправомерной выгоды за содействие последнему в беспрепятственном, без каких-либо необходимых документов, пересечении автомобилями с иностранной регистрацией государственной границы Украины. Свои услуги государственный инспектор оценивал в сумме 500 долларов США в каждом случае. Именно во время получения неправомерной выгоды в cумме 500 долларов США за содействие пересечения границы на автомобиле с иностранной регистрацией государственный инспектор был разоблачен, а полученную им сумму обнаружено и изъято.

В общем таможенник требовал и получил за содействие в пересечении государственной границы Украины тремя автомобилями, неправомерную выгоду в размере 1500 долларов США.

Таможеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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