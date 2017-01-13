Посадовця управління захисту прав споживачів викрили на хабарі на Харківщині

Наразі встановлено, що службовець проводила перевірку ФОП за заявою споживачів, які поскаржилися на придбання неякісних меблів у підприємця.

Щоб не притягувати приватника до адміністративної відповідальності у вигляді 900 тис. грн. штрафу за порушення, встановлені під час перевірки, перевіряюча попросила передати їй 10 тис. грн неправомірної вигоди.

Досудове розслідування проводиться прокуратурою області за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі першочергові слідчі дії тривають.

Вирішується питання про оголошення підозри.