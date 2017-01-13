Чиновника управления защиты прав потребителей разоблачили на взятке в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Харьковской области проверяющую управления по вопросам защиты прав потребителей разоблачили на взятке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что служащий проводил проверку ЧП по заявлению потребителей, которые пожаловались на приобретение некачественной мебели у предпринимателя.
Чтобы не привлекать частника к административной ответственности в виде 900 тыс. грн. штрафа за нарушения, установленные в ходе проверки, проверяющая попросила передать ей 10 тыс. грн неправомерной выгоды.
Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются.
Решается вопрос об объявлении подозрения.