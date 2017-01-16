Посадовця управління юстиції заарештували за хабарництво на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. За хабарництво начальника відділу управління юстиції Тернопільщини взято під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Вчора, 15 січня 2017 року Тернопільський міськрайонний суд заарештував на 60 діб начальника Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області. Як альтернативу, суд визначив заставу в розмірі 40 тис грн.
Так, 13 січня 2017 року правоохоронцями задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаним службовцем. Грошові кошти у розмірі 30 тис. грн призначалися за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України.