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Посадовця управління юстиції заарештували за хабарництво на Тернопільщині

Посадовця управління юстиції заарештували за хабарництво на Тернопільщині

Київ • УНН

 • 8428 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. За хабарництво начальника відділу управління юстиції Тернопільщини взято під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Вчора, 15 січня 2017 року Тернопільський міськрайонний суд заарештував на 60 діб начальника Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області. Як альтернативу, суд визначив заставу в розмірі 40 тис грн.

Так, 13 січня 2017 року правоохоронцями задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаним службовцем. Грошові кошти у розмірі 30 тис. грн призначалися за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України.

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