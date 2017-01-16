Должностное лицо управления юстиции арестовали за взяточничество в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По факту взяточничества начальник отдела управления юстиции Тернопольской области взят под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Вчера, 15 января 2017 года Тернопольский горрайонный суд арестовал на 60 суток начальника Чертковского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Тернопольской области. В качестве альтернативы, суд определил залог в размере 40 тыс. грн.
Так, 13 января 2017 года правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным служащим. Денежные средства в размере 30 тыс. грн предназначались для закрытия исполнительного производства и снятия ограничения выезда за границу.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины.