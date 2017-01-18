Посадовця управління юстиції викрили на хабарі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Прокуратурою на хабарі викрито державного виконавця міського управління юстиції на Кіровоградщини. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.
Вчора, 17 січня, правоохоронці припинили незаконне збагачення за чужий рахунок державного виконавця одного з відділів виконавчої служби Управління юстиції м. Кропивницький.
Установлено, що в роботі державного виконавця знаходилось виконавче провадження про стягнення з громадянина боргових зобов’язань в сумі понад 100 тис. дол США на користь банківської установи.
Володіючи певними повноваженнями, посадовець забажав збагатитися за чужий кошт і запропонував громадянину сплатити йому неправомірну вигоду в сумі 75 тис. грн та забути про борг.
Хабарника “на гарячому” затримали правоохоронці безпосередньо під час отримання частини обумовленої суми хабара.
Крім того, під час обушків, проведених у помешканнях посадовця, правоохоронцями виявлено боєприпаси та зброю, походження яких наразі встановлюється.
Військовою прокуратурою планується повідомлення зазначеній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на вилучене майно.
Досудове розслідування триває.