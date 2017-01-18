Чиновника управления юстиции разоблачили на взятке в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Прокуратура на взятке разоблачила государственного исполнителя городского управления юстиции в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
Вчера, 17 января, правоохранители пресекли незаконное обогащение за чужой счет государственного исполнителя одного из отделов исполнительной службы Управления юстиции г. Кропивницкий.
Установлено, что в работе государственного исполнителя находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина долговых обязательств в сумме более 100 тыс. долл США в пользу банковского учреждения.
Обладая определенными полномочиями, чиновник захотел обогатиться за чужой счет и предложил гражданину уплатить ему неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. грн и забыть о долге.
Взяточника "на горячем" задержали правоохранители непосредственно при получении части обусловленной суммы взятки.
Кроме того, во время обыска, проведенного в помещениях чиновника, правоохранителями обнаружены боеприпасы и оружие, происхождение которых устанавливается.
Военной прокуратурой планируется сообщение указанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и наложения ареста на изъятое имущество.
Досудебное расследование продолжается.