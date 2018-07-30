Посадовця Укртрансбезпеки судитимуть за отримання хабара

"Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті», - зазначили у прокуратурі.

У прес-службі прокуратури розповіли, що посадовець Укртрансбезпеки штучно створював дефіцит бланків дозволів на міжнародні вантажні перевезення, вимагаючи натомість у підприємця сплатити йому 38 тис. доларів США за позитивне вирішення питання видачі вказаних документів.

"05.04.2018 посадовця було затримано на "гарячому" у ресторані неподалік місця роботи під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди, а саме 4600 доларів США. Раніше було задокументовано факт отримання ним 4000 доларів США неправомірної вигоди", - повідомили у відомстві.

За даними прокуратури, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.