Чиновника Укртрансбезопасности будут судить за получение взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении служащего Департамента административных услуг Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, обвиняемого в систематическом взяточничестве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что чиновник Укртрансбезопасности искусственно создавал дефицит бланков разрешений на международные грузовые перевозки, требуя взамен у предпринимателя выплатить ему 38 тыс. долларов США за положительное решение вопроса выдачи указанных документов.
"05.04.2018 чиновника задержали на "горячем" в ресторане неподалеку от места работы во время получения им очередной части неправомерной выгоды, а именно 4600 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения им 4000 долларов США неправомерной выгоды", - сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.