Посадовця “Укрпошти” підозрюють у привласненні понад 90 тис. грн пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з відділень "Укрпошти", якого підозрюють у привласненні понад 90 тисяч гривень пенсій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Так, відповідно до матеріалів розслідування, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року керівник поштового відділення шляхом підроблення підписів в офіційних документах привласнила понад 90 тис. гривень, що призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.
"Наразі обвинувальний акт відносно посадової особи скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Також, дії зловмисниці кваліфіковано за 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.
Нагадаємо, СБУ викрила посадовців "Укрпошти" на розтраті понад 600 тис. грн.