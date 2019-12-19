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Посадовця “Укрпошти” підозрюють у привласненні понад 90 тис. грн пенсій

Посадовця “Укрпошти” підозрюють у привласненні понад 90 тис. грн пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з відділень "Укрпошти", якого підозрюють у привласненні понад 90 тисяч гривень пенсій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Так, відповідно до матеріалів розслідування, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року керівник поштового відділення шляхом підроблення підписів в офіційних документах привласнила понад 90 тис. гривень, що призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.

"Наразі обвинувальний акт відносно посадової особи скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Також, дії зловмисниці кваліфіковано за 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців "Укрпошти" на розтраті понад 600 тис. грн.

Українські Національні Новини

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