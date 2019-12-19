Чиновника "Укрпочты" подозревают в присвоении более 90 тыс. грн пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений "Укрпочты", которого подозревают в присвоении более 90 тысяч гривен пенсий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Так, согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тыс. гривен, которые предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам.
"Сейчас обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Также, действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, т.е. присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог.
Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц "Укрпочты" в растрате более 600 тыс. грн.