Посадовця Печерської РДА судитимуть за службову недбалість
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Посадовця Печерської РДА судитимуть за службову недбалість, яка обійшлась держбюджету у 580 тис. гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом службової недбалості.
Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а саме у безпідставному перерахуванні грошових коштів в сумі понад 10 млн гривень бюджетних коштів за капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №720, розташованого на території Печерського району міста Києва, з яких будівельні роботи на суму 580 тис. гривень не були виконані взагалі.
За результатом досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.