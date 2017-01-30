Чиновника Печерской РГА будут судить за служебную халатность
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Чиновника Печерской РГА будут судить за служебную халатность, которая обошлась госбюджету в 580 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Киевской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в г. Киеве государственной администрации по факту служебной халатности.
Чиновник обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а именно в необоснованном перечислении денежных средств в сумме более 10 млн гривен на капитальный ремонт детского сада №720, расположенного на территории Печерского района города Киева, из которых строительные работы на сумму 580 тыс. гривен не были выполнены вообще.
По результатам предварительного расследования должностному лицу сообщили о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.