Посадовця офісу водних ресурсів судитимуть за хабар у 135 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Харківській області посадовця Регіонального офісу водних ресурсів судитимуть за одержання 135 тис. грн хабара. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.
"Дергачівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що посадовець вимагав у громадянина гроші за підписання договорів щодо розпорядження майном Регіонального офісу водних ресурсів на Харківщині.
"3 квітня 2020 року правоохоронці затримали його на отриманні 135 тис. грн", – зазначили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, з початку року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в отриманні хабарів понад 160 особам.