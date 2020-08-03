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4 марта, 13:25 • 112570 просмотра

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Чиновника офиса водных ресурсов будут судить за взятку в 135 тыс. грн

Чиновника офиса водных ресурсов будут судить за взятку в 135 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 9269 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Харьковской области чиновника регионального офиса водных ресурсов будут судить за получение 135 тыс. грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

"Дергачевской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что чиновник требовал от гражданина деньги за подписание договоров о распоряжении имуществом Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области.

"3 апреля 2020 года правоохранители задержали его на получении 135 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, с начала года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в получении взяток более 160 лицам.

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