Чиновника офиса водных ресурсов будут судить за взятку в 135 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Харьковской области чиновника регионального офиса водных ресурсов будут судить за получение 135 тыс. грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
"Дергачевской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что чиновник требовал от гражданина деньги за подписание договоров о распоряжении имуществом Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области.
"3 апреля 2020 года правоохранители задержали его на получении 135 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, с начала года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в получении взяток более 160 лицам.