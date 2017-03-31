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Посадовця НАН України судитимуть за розтрату 21 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві судитимуть керуючого справами Національної академії наук України, зловживання якого завдали 21,7 млн гривень збитків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Завершено та скеровано до суду кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) стосовно керуючого справами Національної академії наук України.

Встановлено, що у 2014 році службовець академії без проведення обов’язкової незалежної оцінки вартості майна підписав мирову угоду щодо передачі частки нерухомості, побудованої на земельній ділянці НАН України, розташованої на вул. Васильківській у Голосіївському районі столиці, безпідставно при цьому змінивши предмет позову.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України внаслідок зловживань службовця академії завдано збитків на суму понад 21,7 млн гривень.

На початку березня посадовцю оголосили підозру у зловживаннях на суму понад 21 млн гривен.

Наразі обвинувальний акт відносно службовця скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНН, екс-працівника "Ощадбанку" судитимуть на привласнення мільйону гривень.

Українські Національні Новини

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