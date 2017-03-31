Чиновника НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве будут судить управляющего делами Национальной академии наук Украины, злоупотребления которого нанесли 21,7 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Завершено и направлено в суд уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) в отношении управляющего делами Национальной академии наук Украины.
Установлено, что в 2014 году служащий академии без проведения обязательной независимой оценки стоимости имущества подписал мировое соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАН Украины, расположенной на ул. Васильковской в Голосеевском районе столицы, безосновательно при этом изменив предмет иска.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины в результате злоупотреблений служащего академии нанесен ущерб на сумму свыше 21,7 млн гривен.
В начале марта должностному лицу объявили подозрение в злоупотреблениях на сумму более 21 млн гривен.
Сейчас обвинительный акт в отношении служащего направлено в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.
За совершенное злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщал УНН, экс-сотрудника "Сбербанка" будут судить на присвоение миллиона гривен.