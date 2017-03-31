Чиновника НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60203 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106966 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164426 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120695 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119138 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113937 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105191 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107283 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156322 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновника НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн

Чиновника НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16135 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве будут судить управляющего делами Национальной академии наук Украины, злоупотребления которого нанесли 21,7 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Завершено и направлено в суд уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) в отношении управляющего делами Национальной академии наук Украины.

Установлено, что в 2014 году служащий академии без проведения обязательной независимой оценки стоимости имущества подписал мировое соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАН Украины, расположенной на ул. Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы, безосновательно при этом изменив предмет иска.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины в результате злоупотреблений служащего академии нанесен ущерб на сумму свыше 21,7 млн гривен.

В начале марта должностному лицу объявили подозрение в злоупотреблениях на сумму более 21 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт в отношении служащего направлено в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, экс-сотрудника "Сбербанка" будут судить на присвоение миллиона гривен.

Украинские Национальные Новости

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