Посадовця на Запоріжжі судитимуть за розтрату держкоштів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Запоріжжі судитимуть посадовця за розтрату державних коштів при будівництві мостів через Дніпро. Про це повідомили в прокуратурі Запорізької області, передає УНН.
Слідчі запорізької прокуратури завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Облавтодору за розтрату понад 1 млн. державних коштів.
"Слідством встановлено, що заступник начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, шляхом завищення вартості матеріалів, які закуповувалися для будівництва мостових переходів через Дніпро та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив розтрату бюджетних коштів у сумі 1 млн. 298 тис. 846грн , 58 коп.",- повідомили у прокуратурі.
Проте, у лютому 2017-го, прес-служба автодору спростувала заяву прокуратури щодо розкрадання коштів посадовцем. За інформацією Облавтодору, у 2015 році Державна фінансова інспекція в Запорізькій області провела ревізію фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Серед порушень, виявлених ДФІ, було завищення вартості матеріалів для будівництва мостових переходів, додали у прокуратурі.
Служба автодоріг була не згодна з результатами перевірки і подала позови в адміністративний та господарський суди.
Безпідставність вимог ДФІ підтвердив Господарський суд Вінницької області (рішення від 16.06.2016 р.). При цьому, фін інспекція не скористалася своїм правом довести свою правоту в судовому порядку, але направила окремі матеріали в прокуратуру.
Нагадаємо, 8 квітня на Запоріжжі чиновники привласнювали кошти переселенців.