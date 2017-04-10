Чиновника в Запорожье будут судить за растрату госсредств
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Запорожье будут судить чиновника за растрату государственных средств при строительстве мостов через Днепр. Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области, передает УНН.
Следователи запорожской прокуратуры завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Облавтодору за растрату более 1млн. государственных средств.
“Следствием установлено, что заместитель начальника службы автомобильных дорог в Запорожской области, путем завышения стоимости материалов, которые закупались для строительства мостовых переходов через Днепр и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершил растрату бюджетных средств на сумму 1 млн. 298 тыс. 846 грн, 58 коп.”, — сообщили в прокуратуре.
Однако, в феврале 2017 года, пресс-служба автодора опровергла заявление прокуратуры о хищении средств должностным лицом. По информации Облавтодора, в 2015 году Государственная финансовая инспекция в Запорожской области провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Службы автомобильных дорог в Запорожской области. Среди нарушений, выявленных ГФИ, было завышение стоимости материалов для строительства мостовых переходов, рассказали в прокуратуре.
Служба автодорог была не согласна с результатами проверки и подала иски в административный и хозяйственный суды.
Беспочвенность требований ГФИ подтвердил Хозяйственный суд Винницкой области (решение от 16.06.2016 г.). При этом, фининспекция не воспользовалась своим правом доказать свою правоту в судебном порядке, но направила отдельные материалы в прокуратуру.
Напомним, 8 апреля в Запорожье чиновники присваивали средства переселенцев .