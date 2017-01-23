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Посадовця миколаївського будпідприємства викрили у привласненні півмільйона держкоштів

Посадовця миколаївського будпідприємства викрили у привласненні півмільйона держкоштів

Київ • УНН

 • 9441 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Миколаївщині керівнику будівельного підприємства повідомлено про підозру у привласненні понад півмільйона бюджетних коштів при ремонті доріг. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

У суботу, 21 січня 2017 року, повідомлено про підозру керівнику будівельного підприємства міста Первомайська, у привласненні бюджетних коштів при ремонті доріг.

Установлено, що у жовтні 2015 року підрядною організацією проведено три капітальних ремонти дорожнього покриття вулиць у місті Первомайську на загальну суму понад 2,4 млн грн.

Водночас, керівник підприємства завищив обсяги і вартість виконаних підрядних робіт на суму понад 500 тис. грн.

Окрім того, згідно висновків судової дорожньо-технічної експертизи, два капітальні ремонти дорожнього покриття виконані неякісно, мають критичні невідповідності та підлягають переробці.

Вказаній особі повідомлено про підозру за ч.2, 3, 5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах) та ч.1, 2 ст. 366 (службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно останнього з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином.

 

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