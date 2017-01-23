Чиновника николаевского стройпредприятия уличили в присвоении полумиллиона госсредств
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Николаевской области руководителю строительного предприятия сообщено о подозрении в присвоении более полумиллиона бюджетных средств при ремонте дорог. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В субботу, 21 января 2017 года, сообщено подозрении руководителю строительного предприятия Первомайска, в присвоении бюджетных средств при ремонте дорог.
Установлено, что в октябре 2015 года подрядной организацией проведено три капитальных ремонта дорожного покрытия улиц в городе Первомайске на общую сумму более 2,4 млн. грн.
В то же время, руководитель предприятия завысил объемы и стоимость выполненных подрядных работ на сумму свыше 500 тыс. грн.
Кроме того, согласно выводам судебной дорожно-технической экспертизы, два капитальный ремонт дорожного покрытия выполнены некачественно, имеют критические несоответствия и подлежат переработке.
Указанному лицу сообщено о подозрении по ч.2, 3, 5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах) и ч.1, 2 ст. 366 (служебный подлог, то есть выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложения ареста на имущество последнего с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением.