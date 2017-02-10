Посадовця Львівської ДФС викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Львівщині посадовця ДФС викрили в систематичному хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Сьогодні, 10 лютого, правоохоронцями при одержанні частини неправомірної вигоди в розмірі 400 доларів США затримано державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту Управління аудиту Головного управління ДФС у Львівській області.
Встановлено, що вказаний посадовець вимагав 1,2 тис доларів США від мешканця м. Львова за позитивне вирішення питання щодо його перемоги під час проведення аукціону з реалізації списаного службового автотранспорту ДФС.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після завершення усіх процесуальних дій, буде вирішуватись питання про обрання йому запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, військового лікаря затримали на хабарі в зоні АТО.