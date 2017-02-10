Чиновника Львовской ГФС разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Во Львовской области чиновника ГФС уличили в систематическом взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Сегодня, 10 февраля, правоохранителями при получении части неправомерной выгоды в размере 400 долларов США задержано государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита Управление аудита Главного управления ГФС во Львовской области.
Установлено, что указанный чиновник требовал 1,2 тыс долларов США от жителя г.Львова за положительное решение вопроса о его победе при проведении аукциона по реализации списанного служебного автотранспорта ГФС.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. После завершения всех процессуальных действий, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
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