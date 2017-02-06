Посадовця КМДА викрили на хабарі в 40 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Київська прокуратура затримала на хабарі розміром 40 тис. грн посадовця Департаменту земресурсів КМДА. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
У понеділок, 6 лютого 2017 року, правоохоронцями викрито на одержанні 40 тис. грн неправомірної вигоди посадовця відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА.
Вказані грошові кошти остання одержала у два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки між підприємством та Київською міською радою.
Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Наразі зловмисниці готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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