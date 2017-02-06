Чиновника КГГА разоблачили на взятке в 40 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевская прокуратура задержала на взятке в размере 40 тыс. грн чиновника Департамента земресурсов КГГА. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
В понедельник, 6 Февраля 2017 года, правоохранителями разоблачено на получении 40 тыс. грн неправомерной выгоды должностное лицо отдела Департамента земельных ресурсов КГГА.
Указанные денежные средства последний получил в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом.
Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Сейчас злоумышленнице готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Донецкой области на взятке разоблачили полицейского.