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Чиновника КГГА разоблачили на взятке в 40 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевская прокуратура задержала на взятке в размере 40 тыс. грн чиновника Департамента земресурсов КГГА. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Чиновника КГГА разоблачили на взятке в 40 тыс. грн

В понедельник, 6 Февраля 2017 года, правоохранителями разоблачено на получении 40 тыс. грн неправомерной выгоды должностное лицо отдела Департамента земельных ресурсов КГГА.

Указанные денежные средства последний получил в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом.

Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сейчас злоумышленнице готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, в Донецкой области на взятке разоблачили полицейского.

Украинские Национальные Новости

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