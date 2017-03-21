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Посадовця київського управління юстиції спіймали на хабарі

Посадовця київського управління юстиції спіймали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Посадовця Державної виконавчої служби затримали на хабарі столичні правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Столичними правоохоронцями викрито на хабарництві виконувача обов’язків заступника начальника відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області.

Посадовець вимагав та одержав 500 доларів США від представника юридичної фірми за сприяння у накладенні арешту на майно боржника.

Зловмисника затримано “на гарячому” під час передачі грошових коштів.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч.3 ст.368  (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, екс-начальнику “Миколаївського морського порту” повідомили про підозру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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