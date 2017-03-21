Должностное лицо киевского управления юстиции поймали на взятке

Столичными правоохранителями разоблачен во взяточничестве исполняющий обязанности заместителя начальника отдела государственной исполнительной службы Киево-Святошинского районного управления юстиции Киевской области.

Должностное лицо требовало и получило 500 долларов США от представителя юридической фирмы за содействие в наложении ареста на имущество должника.

Злоумышленник задержан "на горячем" во время передачи денежных средств.

Должностному сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНН, экс-начальнику "Николаевского морского порта" сообщили о подозрении.