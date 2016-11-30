Посадовця фіксальної служби судитимуть за хабарництво на Львівщині

Посадовця державної фіскальної служби 23 вересня 2016 року було затримано при одержанні неправомірної вигоди у сумі 5 тис 200 грн. Зазначену суму коштів податківець вимагав та отримав від підприємця за нестворення штучних перешкод у роботі його підприємства та не притягнення останнього до відповідальності.

Прокуратурою, дії посадової особи кваліфіковано за ч.3 ст.368 (одержання хабара службовою особою) КК України.

Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.