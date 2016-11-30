Чиновника фиксальной службы будут судить за взяточничество во Львовской области

Чиновник государственной фискальной службы 23 сентября 2016 года был задержан при получении неправомерной выгоды в сумме 5 тыс 200 грн. Указанную сумму средств налоговик требовал и получил от предпринимателя за несоздание искусственных препятствий в работе его предприятия и непривлечение последнего к ответственности.

Прокуратурой, действия должностного лица квалифицированы по ч.3 ст.368 (получение взятки должностным лицом) УК Украины.

Преступнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.