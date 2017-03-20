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Посадовця ДСНС заарештували за хабарництво на Кіровоградщині

Посадовця ДСНС заарештували за хабарництво на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Начальника одного з відділів ДСНС України в Кіровоградській області заарештувлаи за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що зазначений підполковник за не створення перешкод у здійсненні господарської діяльності одного з приватних підприємств щомісячно вимагав та отримував від представника підприємства неправомірну вигоду в сумі 5 тис. грн.

В четвер, 16 березня, безпосередньо під час одержання чергового хабаря ласого на наживу чиновника затримали правоохоронці.

Військовою прокуратурою затриманій особі вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, санкцією якої передбачено мінімальне покарання у виді п'ять років позбавлення волі.

Наразі посадовця заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 120 тис. грн.

Як повідомляв УНН, посадовця закарпатської митниці спіймали на систематичному хабарництві.

Українські Національні Новини

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