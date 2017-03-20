Должностное лицо ГосЧС арестовали за взяточничество в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Начальника одного из отделов ГосЧС Украины в Кировоградской области арестовали за взяточничество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Установлено, что указанный подполковник за не создание препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности одного из частных предприятий ежемесячно требовал и получал от представителя предприятия неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. грн.
В четверг, 16 марта, непосредственно при получении очередной взятки должностное лицо задержали правоохранители.
Военной прокуратурой задержанному вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, санкцией которой предусмотрено минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Должностное лицо арестовали с возможностью внесения залога в размере 120 тыс. грн.
Как сообщал УНН, должностное лицо закарпатской таможне поймали на систематическом взяточничестве.