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Должностное лицо ГосЧС арестовали за взяточничество в Кировоградской области

Должностное лицо ГосЧС арестовали за взяточничество в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Начальника одного из отделов ГосЧС Украины в Кировоградской области арестовали за взяточничество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Установлено, что указанный подполковник за не создание препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности одного из частных предприятий ежемесячно требовал и получал от представителя предприятия неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. грн.

В четверг, 16 марта, непосредственно при получении очередной взятки должностное лицо задержали правоохранители.

Военной прокуратурой задержанному вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, санкцией которой предусмотрено минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Должностное лицо арестовали с возможностью внесения залога в размере 120 тыс. грн.

Как сообщал УНН, должностное лицо закарпатской таможне поймали на систематическом взяточничестве.

Украинские Национальные Новости

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