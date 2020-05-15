Посадовця Держагентства водних ресурсів судитимуть за одержання 8 тис. доларів хабаря

“15 травня 2020 прокурором САП скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України в одержанні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Вказаного високопосадовця було викрито у березні 2019 року на одержанні 8 тис. доларів США неправомірної вигоди за забезпечення укладання договору щодо передачі приватному товариству водосховища площею 84 га, яке розташоване на території Київської області”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, при отриманні 4 тис.дол хабара на Чернігівщині затримано голову однієї з райдержадміністрацій.