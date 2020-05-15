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Посадовця Держагентства водних ресурсів судитимуть за одержання 8 тис. доларів хабаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Заступника голови Державного агентства водних ресурсів України судитимуть за вимагання восьми тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Посадовця Держагентства водних ресурсів судитимуть за одержання 8 тис. доларів хабаря

“15 травня 2020 прокурором САП скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України в одержанні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Вказаного високопосадовця було викрито у березні 2019 року на одержанні 8 тис. доларів США неправомірної вигоди за забезпечення укладання договору щодо передачі приватному товариству водосховища площею 84 га, яке розташоване на території Київської області”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, при отриманні 4 тис.дол хабара на Чернігівщині затримано голову однієї з райдержадміністрацій.

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