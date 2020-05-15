Чиновника Госагентства водных ресурсов будут судить за получение 8 тыс. долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины будут судить за вымогательство восьми тысяч долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“15 мая 2020 года прокурором САП направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению заместителя Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины в получении неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Указанный чиновник был уличен в марте 2019 года на получении 8 тыс. долларов США неправомерной выгоды за обеспечение заключения договора о передаче частному обществу водохранилища площадью 84 га, расположенного на территории Киевской области”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодня обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, при получении 4 тыс. долл взятки в Черниговской области задержан председатель одной из райгосадминистраций.