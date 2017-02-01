Посадовця Чернігівського водоканалу викрили на привласненні 800 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Чернігівщині посадовця водоканалу підозрюють у розтраті 800 тис. грн. Про це УНН повідомилиу прес-службі поліції Чернігівської області.
Слідчими Чернігівського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Чоловік підроблював договори щодо проведення ремонтних робіт та обслуговування комп’ютерної техніки, укладені з підприємцем. В угодах замість приватного підприємця ставив підпис та передавав їх до юридичного відділу. Окрім того, в акті про надання послуг зазначав фіктивні дані про обсяг виконаних робіт і також завіряв їх підписом “замовника”.
На підставі вказаних документів на рахунки приватного підприємця було перераховано 840 тисяч гривень.
Посадовцю комунального підприємства повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Зокрема, працівника водоканалу підозрюють у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а також ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.