Чиновника Черниговского водоканала уличили в присвоении 800 тыс. грн

Следователи Черниговского отдела полиции открыли уголовное производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Мужчина подделал договоры о проведении ремонтных работ и обслуживании компьютерной техники, заключенные с предпринимателем. В них вместо частного предпринимателя ставил подпись и передавал их в юридический отдел. Кроме того, в акте о предоставлении услуг отмечал фиктивные данные об объеме выполненных работ и также заверял их подписью "заказчика".

На основании указанных документов на счета частного предпринимателя было перечислено 840 тыс. гривен.

Должностному лицу коммунального предприятия сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, работника водоканала подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), а также ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.