Посадовців Запорізького облавтодору підозрюють у розкраданні понад 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прокуратурою Запорізької області розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів на суму понад 10 млн грн посадовцями Запорізького облавтодору, передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
“Посадові особи дочірнього підприємства “Запорізький облавтодор” публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" упродовж 2016-2017 років розтратили кошти державного бюджету на суму понад 10 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за вказаним фактом прокуратурою області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Нагадаємо, Державна фіскальна сулжба України підозрює компанію “ПБС” у заволодінні державними коштами у сумі 22 млн грн під час ремонту дороги державного значення “Мукачеве-Львів”. Попри це компанія продовжує брати участь та вигравати тендери на ремонт доріг.