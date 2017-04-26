Должностных лиц Запорожского облавтодора подозревают в хищении более 10 млн грн

"Должностные лица дочернего предприятия "Запорожский облавтодор" публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту прокуратурой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Напомним, Государственная фискальная сулжба Украины подозревает компанию "ПБС" в завладении государственными средствами в сумме 22 млн грн во время ремонта дороги государственного значения "Мукачево-Львов". Несмотря на это компания продолжает участвовать и выигрывать тендеры на ремонт дорог.