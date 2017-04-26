Должностных лиц Запорожского облавтодора подозревают в хищении более 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Прокуратурой Запорожской области начато уголовное производство по факту растраты бюджетных средств на сумму свыше 10 млн грн должностными лицами Запорожского облавтодора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Должностные лица дочернего предприятия "Запорожский облавтодор" публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту прокуратурой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).
Напомним, Государственная фискальная сулжба Украины подозревает компанию "ПБС" в завладении государственными средствами в сумме 22 млн грн во время ремонта дороги государственного значения "Мукачево-Львов". Несмотря на это компания продолжает участвовать и выигрывать тендеры на ремонт дорог.