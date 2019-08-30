Посадовців Укрзалізниці викрили на хабарі в 200 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У скоєнні корупційного злочину викрито посадових осіб регіональної філії "Одеська залізниця" АТ Укрзалізниця. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Південного регіону України.
"За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України у кримінальному провадженні, спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області та УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, на хабарництві викрито посадових осіб регіональної філії "Одеська залізниця" АТ Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, начальник служби колії разом із головним інженером служби колії, перебуваючи в Одесі, одержали від директора приватного товариства неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч гривень.
Вказані кошти призначалися за організацію підписання та видачу акту прийому, а також введення в експлуатацію збудованої селищним фермерським господарством під’їзної залізничної колії.
Після одержання хабара посадових осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ексменеджеру з філії Укрзалізниці повідомили про підозру через експорт щебеню до РФ.