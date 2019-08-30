Должностных лиц Укрзализныци разоблачили во взятке в 200 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В совершении коррупционного преступления разоблачены должностные лица регионального филиала "Одесская железная дорога" АО Укрзализныця. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины в уголовном производстве, совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в Одесской области и УЗЭ в Одесской области ДЗЭ НП Украины, во взяточничестве разоблачены должностные лица регионального филиала "Одесская железная дорога" АО Укрзализныця", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, начальник службы путей вместе с главным инженером службы путей, находясь в Одессе, получили от директора частного общества неправомерную выгоду в размере 200 тысяч гривен.
Указанные средства предназначались за организацию подписания и выдачи акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути.
После получения взятки должностных лиц задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, екс-менеджеру из филиала Укрзализныци сообщили о подозрении из-за экспорта щебня в РФ.