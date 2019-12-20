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Посадовців Обухівської міськради підозрюють у привласненні землі, призначеної для переселенців

Посадовців Обухівської міськради підозрюють у привласненні землі, призначеної для переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Київщині Служба безпеки України викрила посадових осіб Обухівської міської ради на незаконному відчуженні земельної ділянки, що належить до комунальної власності. За оцінками експертів оборудка завдала державі понад 4 мільйони гривень збитків. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними спецслужби, протиправний механізм організували міський голова разом із керівниками земельного та юридичного відділів, членами виконкому міськради та депутатом ще однієї міськради області.

Під виглядом реалізації у столичному регіоні державних соціальних програм із забезпечення житлом учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб зловмисники вивели із власності громади один гектар землі.

Ділянку, оформлену на підставних осіб місцевого обслуговуючого кооперативу, зловмисники передали київському забудовнику під зведення елітного комерційного житла. Прибуток від продажу квартир у житловому комплексі мав осісти у кишенях посадовців.

Через дії зловмисників понад півтисячі громадян не отримають соціального житла. Наразі на незаконно вилучену земельну ділянку накладено арешт.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, п'ятьом організаторам схеми, включно з мером, здійснено повідомлення про підозру.

Нагадаємо, повідомлено про підозру посадових осіб Львівської міської ради, зловживання яких під час операцій із земельними ділянками завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень,

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