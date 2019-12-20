Посадовців Обухівської міськради підозрюють у привласненні землі, призначеної для переселенців

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Київщині Служба безпеки України викрила посадових осіб Обухівської міської ради на незаконному відчуженні земельної ділянки, що належить до комунальної власності. За оцінками експертів оборудка завдала державі понад 4 мільйони гривень збитків. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.