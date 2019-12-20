Должностных лиц Обуховского горсовета подозревают в присвоении земли, предназначенной для переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета в незаконном отчуждении земельного участка, принадлежащего коммунальной собственности. По оценкам экспертов сделка нанесла государству более 4 миллионов гривен убытков. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным спецслужбы, противоправный механизм организовали городской глава вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области.
Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли.
Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была осесть в карманах чиновников.
Из-за действий злоумышленников более полутысячи граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно изъятый земельный участок наложен арест.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пяти организаторам схемы, включая мэра, осуществлено сообщение о подозрении.
Напомним, сообщено о подозрении должностным лицам Львовского городского совета, злоупотребления которых во время операций с земельными участками нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен,