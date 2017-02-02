Посадовців КМДА підозрюють у розтраті 870 тис. грн, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт – прокуратура Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Працівниками Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру у розтраті коштів бюджету Києва в особливо великих розмірах посадовцям Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.
"Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру головному бухгалтеру Департаменту соціальної політики КМДА, а також колишньому начальнику управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення КМДА за фактом розтрати коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на вказаних посадах, підозрювані, діючи за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, безпідставно внесли до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин.
"У подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки одного із столичних університетів з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 870 тис. грн",- уточнили у прокуратурі Києва.
По даним прес-служби, головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України, колишньому начальнику управління – за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.
Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів та про відсторонення від посади головного бухгалтера Департаменту соціальної політики КМДА.
"Крім того, триває розслідування стосовно посадових осіб університету за фактом привласнення зазначених коштів",- уточнили у відомстві.
Як повідомляв УНН, керівника столичного комунального підприємства судитимуть за розтрату бюджетних коштів.