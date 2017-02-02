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Должностных лиц КГГА подозревают в растрате 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот - прокуратура Киева

Киев • УНН

 • 9183 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Работники Киевской местной прокуратуры №9 сообщили о подозрении в растрате средств бюджета Киева в особо крупных размерах должностным лицам Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.

Должностных лиц КГГА подозревают в растрате 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот - прокуратура Киева

"Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении главному бухгалтеру Департамента социальной политики КГГА, а также бывшему начальнику управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления соцзащиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что находясь на указанных должностях, подозреваемые, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей с малообеспеченных семей.

"В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было безосновательно перечислено более 870 тыс. грн", - уточнили в прокуратуре Киева.

По данным пресс-службы, главному бухгалтеру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины, бывшему начальнику управления - по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения и об отстранении от должности главного бухгалтера Департамента социальной политики КГГА.

"Кроме того, продолжается расследование в отношении должностных лиц университета по факту присвоения указанных средств", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал УНН, руководителя столичного коммунального предприятия будут судить за растрату бюджетных средств.

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