Посадовців "Донецької залізниці" викрили на розкраданні коштів

Правоохоронці встановили, що чиновники середньої ланки Донецької залізниці внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт з реконструкції одного з об’єктів філії, чим значно завищили їх вартість. Договір був укладений на 2,7 мільйона гривень. Реально роботи підрядник виконав лише на 1,2 мільйона гривень, а чиновники збільшили суму на 1,5 мільйона, за що отримали "відкат" від комерційної структури.

Відкрито кримінальне провадження за ст.366 Кримінального кодексу України.

Для попередження завдання збитків залізниці оплата по цьому договору призупинена.

Триває досудове слідство.



