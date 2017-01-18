Должностных лиц "Донецкой железной дороги" уличили в хищении средств

Правоохранители установили, что чиновники среднего звена Донецкой железной дороги внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно завысили их стоимость. Договор был заключен на 2,7 миллиона гривен. Реально работы подрядчик выполнил только на 1,2 миллиона гривен, а чиновники увеличили сумму на 1,5 миллиона, за что получили "откат" от коммерческой структуры.

Открыто уголовное производство по ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Для предупреждения нанесения ущерба железной дороге оплата по настоящему договору приостановлена.

Продолжается досудебное следствие.



