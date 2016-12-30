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Посадовців ДФС викрили у хабарництві на Прикарпатті

Посадовців ДФС викрили у хабарництві на Прикарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Прикарпатті викрили на хабарі у 2 тисячі доларів США посадовців ДФС. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Так, на хабарі у 2 тисячі доларів США викрито посадовців ГУ ДФС в області та Державної податкової інспекції.

За цю суму зловмисники гарантували непроведення перевірки суб’єкта господарювання, який займається експортом лісопродукції, щодо додержання вимог податкового законодавства.

Передача коштів відбувалась двома траншами. Після одержання другої частини коштів посадовців затримано.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.

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