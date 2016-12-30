Должностных лиц ГФС разоблачили во взяточничестве на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На Прикарпатье разоблачили на взятке в 2000 долларов США должностных лиц ГФС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Так, на взятке в 2000 долларов США разоблачены должностные лица ГУ ГФС в области и Государственной налоговой инспекции.
За эту сумму злоумышленники гарантировали непроведение проверки субъекта хозяйствования, который занимается экспортом лесопродукции, соблюдение требований налогового законодательства.
Передача средств проходила двумя траншами. После получения второй части средств должностные лица задержаны.
По данному факту начато уголовное производство по ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются первоочередные следственные действия.